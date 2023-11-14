«Мы тебе докажем, плешивый»: «вагнеровец» жестко наехал на Путина 8 14.11.2023, 11:28

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Обиделся, что Россия, как страна, ничего ему не дала.

Боец ЧВК «Вагнер» с Краснодарского края обвинил лидера России Владимира Путина в том, что он оставил покалеченных в боях с Украиной «вагнеровцев» на произвол судьбы: у них нет ни работы, ни пенсии.

В своем видеообращении к Путину оккупант уточнил, что пошел воевать за интересы диктатора из тюрьмы. В итоге на фронте он лишился глаза, еще один пришлось оперировать, а Россия, как страна, ничего ему не дала. Соответствующий ролик распространяется по сети.

«С тюрьмы пошел за вас воевать, за вашу страну, которая мне ничего не предоставила и ничего не предоставляет. У меня тяжелое ранение. У меня нет одного глаза, второй прооперированный. Мне не выдают пенсию и не берут никуда на работу. Вы, будьте добры, отнеситесь к людям, к мужикам, к настоящим воинам ЧВК «Вагнер» так, как мы отнеслись к вам!», - заявил оккупант.

По его словам, «вагнеровцы» пошли отдавать жизнь за Путина, а он не может навести порядок в стране.

«Разберись с этими проблемами! С медицинскими, милицией, со всеми вообще... Мы защитили свою страну, искупили вину. Хоть мы и зеки, но мы не зеки! Мы самый справедливый народ. Мы любому докажем, даже тебе, плешивый, докажем, что мы - респект и уважуха, «Вагнер» - сила», - припугнул боевик Путина.

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