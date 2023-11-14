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Британская разведка назвала ключевой фактор, который повлияет на эффективность армии РФ

  • 14.11.2023, 11:50
Британская разведка назвала ключевой фактор, который повлияет на эффективность армии РФ

Разведчики проанализировали важное сообщение россиян.

В британской разведке считают, что с приближением зимы доступ России к усовершенствованным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов операционной эффективности страны-агрессора в ее войне против Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 14 ноября.

Разведчики проанализировали сообщение РФ, в котором было объявлено об увеличении производства 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением Краснополь-М2 и улучшении их характеристики в плохих погодных условиях.

Отмечается, что РФ уже достигла успеха в использовании этих снарядов и часто применяла их для точного нацеливания на украинские боевые машины.

По данным отчета, российская оборонная промышленность не производит достаточно обычных боеприпасов, а запланированное увеличение производства снарядов Краснополь является попыткой страны-агрессора эффективнее использовать свои производственные мощности.

Британская разведка сообщает, что российские оккупанты используют беспилотники для обозначения целей, направляя на них лазерный луч, однако низкая облачность была ключевым ограничивающим фактором в производительности Краснополя, поскольку его лазерный детектор не успевает обнаружить лазерную энергию и маневрировать для удара.

Разведчики предполагают, что РФ попытается улучшить полетные характеристики снаряда и сократить время лазерного обнаружения целей.

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