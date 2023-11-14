Почему снос «хрущевок» в Беларуси напоминает сцены из книги «12 стульев»5
- 14.11.2023, 12:00
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Предприниматель раскритиковал инициативы властей по жилью.
Предприниматель, блогер Александр Кнырович высказался об инициативах властей по жилью.
– Году так в 2010-м некие фантазеры представили планы развития городов-спутников вокруг Минска, – пишет Александр Кнырович на канале Экономика Беларуси. – Отечественных «Нью-Васюков» должно было быть сразу 6, что, конечно, выдавало величие замысла!
Руденск, Фаниполь, Дзержинск, Смолевичи, Логойск и Заславль должны были к 2020-му году прирасти никак не менее чем 1,5 млн квадратных метров жилья и соответствующей инфраструктурой. Ну и переехать туда должны были переместиться никак не менее 30 тысяч минчан.
Были подписаны соответствующие серьезные государственные бумажки, и чиновники ринулись в бой, засучив рукава. Фактически сами копали ямки под будущие районы-кварталы, клали кладку и клеили обои...
Не срослося. Не сдюжили. За 13 лет были построено лишь несколько домов, по пальцам на двух руках можно сосчитать. Да и сами окрестные населенные пункты, с точки зрения качества жизни, ну никак не изменились.
К чему это я? Тут одна из замов Мингорисполкома честно высказалась в эфире госканала, что реальность такова, что строить-то есть смысл только в Смолевичах...
13 лет прошло. Бесконечное количество потраченной бумаги, оплаченной работы проектировщиков и самих чиновников, только для того, чтобы признать очевидный факт – Минск не Нью-Йорк, не Лондон, и даже не Варшава. За кольцевую народ не выгонишь – уж слишком большая разница.
Ну ничего, теперь есть новая тема – снос хрущевок! Есть куда засунуть народные деньги!
Навангую – будет все то же самое, очень много красивых картинок, пару знаковых объектов и... собственно, всё. Как у слесаря Полесова в «12 стульях», на этом запал в очередной раз закончится.
Будут и дальше жить белорусы в этом наследии ушедшей эпохи, пока не появится экономического смысла. А до этого еще далеко. Особенно если выполнять руководящие решения самого главного усатого архитектора и поступать «по-хозяйски».
То есть сами хрущевки-то сносить, а фундаменты под ними, которым уже более 50 лет, и которые и рассчитаны на 4-5 очень легких этажей сверху, оставлять...
Мне интересно, какая последовательность образов в голове привела его к такой гениальной мысли?