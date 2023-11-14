Почему снос «хрущевок» в Беларуси напоминает сцены из книги «12 стульев» 5 14.11.2023, 12:00

5,510

Предприниматель раскритиковал инициативы властей по жилью.

Предприниматель, блогер Александр Кнырович высказался об инициативах властей по жилью.

– Году так в 2010-м некие фантазеры представили планы развития городов-спутников вокруг Минска, – пишет Александр Кнырович на канале Экономика Беларуси. – Отечественных «Нью-Васюков» должно было быть сразу 6, что, конечно, выдавало величие замысла!

Руденск, Фаниполь, Дзержинск, Смолевичи, Логойск и Заславль должны были к 2020-му году прирасти никак не менее чем 1,5 млн квадратных метров жилья и соответствующей инфраструктурой. Ну и переехать туда должны были переместиться никак не менее 30 тысяч минчан.

Были подписаны соответствующие серьезные государственные бумажки, и чиновники ринулись в бой, засучив рукава. Фактически сами копали ямки под будущие районы-кварталы, клали кладку и клеили обои...

Не срослося. Не сдюжили. За 13 лет были построено лишь несколько домов, по пальцам на двух руках можно сосчитать. Да и сами окрестные населенные пункты, с точки зрения качества жизни, ну никак не изменились.

К чему это я? Тут одна из замов Мингорисполкома честно высказалась в эфире госканала, что реальность такова, что строить-то есть смысл только в Смолевичах...

13 лет прошло. Бесконечное количество потраченной бумаги, оплаченной работы проектировщиков и самих чиновников, только для того, чтобы признать очевидный факт – Минск не Нью-Йорк, не Лондон, и даже не Варшава. За кольцевую народ не выгонишь – уж слишком большая разница.

Ну ничего, теперь есть новая тема – снос хрущевок! Есть куда засунуть народные деньги!

Навангую – будет все то же самое, очень много красивых картинок, пару знаковых объектов и... собственно, всё. Как у слесаря Полесова в «12 стульях», на этом запал в очередной раз закончится.

Будут и дальше жить белорусы в этом наследии ушедшей эпохи, пока не появится экономического смысла. А до этого еще далеко. Особенно если выполнять руководящие решения самого главного усатого архитектора и поступать «по-хозяйски».

То есть сами хрущевки-то сносить, а фундаменты под ними, которым уже более 50 лет, и которые и рассчитаны на 4-5 очень легких этажей сверху, оставлять...

Мне интересно, какая последовательность образов в голове привела его к такой гениальной мысли?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».