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Лось стал причиной смертельного ДТП в Добрушском районе

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  • 14.11.2023, 12:34
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Лось стал причиной смертельного ДТП в Добрушском районе

Животное бросилось под колеса.

Внезапно выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП в Добрушском районе, сообщает пресс-служба УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Трагический инцидент произошел вчера, 13 ноября, в 15:10 на 3-м км автодороги М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Под колеса авто «Рено Лагуна» бросился лось, и 86-летний водитель ничего не смог с этим сделать. В салоне находился 59-летний пассажир. Он погиб.

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