Лось стал причиной смертельного ДТП в Добрушском районе

Лось стал причиной смертельного ДТП в Добрушском районе7
- 14.11.2023, 12:34
- 4,540
Животное бросилось под колеса.
Внезапно выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП в Добрушском районе, сообщает пресс-служба УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Трагический инцидент произошел вчера, 13 ноября, в 15:10 на 3-м км автодороги М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Под колеса авто «Рено Лагуна» бросился лось, и 86-летний водитель ничего не смог с этим сделать. В салоне находился 59-летний пассажир. Он погиб.