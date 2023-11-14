Лось стал причиной смертельного ДТП в Добрушском районе 7 14.11.2023, 12:34

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Животное бросилось под колеса.

Внезапно выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП в Добрушском районе, сообщает пресс-служба УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Трагический инцидент произошел вчера, 13 ноября, в 15:10 на 3-м км автодороги М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Под колеса авто «Рено Лагуна» бросился лось, и 86-летний водитель ничего не смог с этим сделать. В салоне находился 59-летний пассажир. Он погиб.

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