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На Херсонщине беспилотники ВСУ атаковали здание «полиции» оккупантов

  • 14.11.2023, 12:43
  • 1,582
На Херсонщине беспилотники ВСУ атаковали здание «полиции» оккупантов

БПЛА сбросили на здание взрывчатку.

Беспилотники атаковали здание «полиции» в оккупированной Горностаевке Херсонской области Украины.

Как сообщает российский Телеграм-канал ASTRA, атака произошла 13 ноября. Двое беспилотников сбросили взрывчатку на здание так называемого «отделения полиции» на улице Торговой.

«В результате взрывов повреждены два личных автомобиля сотрудников оккупационной полиции, лестницы и окна здания. Предварительно никто не пострадал», — пишет канал.

Оккупационную полицию в Горностаевке после оккупации поселка расположили в том самом доме, где ранее была законная украинская полиция.

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