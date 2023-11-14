На Херсонщине беспилотники ВСУ атаковали здание «полиции» оккупантов 14.11.2023, 12:43

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БПЛА сбросили на здание взрывчатку.

Беспилотники атаковали здание «полиции» в оккупированной Горностаевке Херсонской области Украины.

Как сообщает российский Телеграм-канал ASTRA, атака произошла 13 ноября. Двое беспилотников сбросили взрывчатку на здание так называемого «отделения полиции» на улице Торговой.

«В результате взрывов повреждены два личных автомобиля сотрудников оккупационной полиции, лестницы и окна здания. Предварительно никто не пострадал», — пишет канал.

Оккупационную полицию в Горностаевке после оккупации поселка расположили в том самом доме, где ранее была законная украинская полиция.

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