Российский рок-музыкант: Белорусы унизили Лукашенко 7 14.11.2023, 12:46

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Владимир Котляров

Именно по этой причине диктатор мстит.

Владимир Котляров — солист одной из главных протестных групп России «Порнофильмы». После 24 февраля 2022 года он переехал жить в Грузию и занял четкую антивоенную позицию. Сайт «Зеркало» спросил у рок-музыканта о белорусских протестах в 2020 году:

— Люди обозначили, что их протест мирный, тем самым четко очертив себе границу дозволенного. И когда Лукашенко это понял, он отдал команду разгонять, подавлять, калечить и пытать — максимально жестоко и показательно. Он понял, что можно делать что угодно, что люди дальше не пойдут. Естественно, он до сих пор мстит за все это. Белорусы его унизили.

— Вы были участником проекта «Август2020», где известные артисты, музыканты, спортсмены, писатели, лидеры мнений читают фрагменты историй пострадавших после выборов в Беларуси. Вы выбрали рассказ про Романа Зорича, которого задержали 9 августа в холле гимназии, где был избирательный участок, а у отца героя случился инсульт после истории с сыном. Что вы чувствовали во время съемок?

— Это было очень больно читать. Описанное там очень напоминало мне рассказы фигурантов нескольких резонансных в России случаев: дела «Сети» и дела «Нового величия». Людей похитили и пытали, заставляя оговорить других и самих себя. Способы, которыми их пытали, как две капли воды похожи на то, с чем столкнулись задержанные на белорусских протестах. Это чудовищно. Когда я все это читал, у меня разрывалось сердце. Фашистские режимы Путина и Лукашенко пользуются одними и теми же методами.

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