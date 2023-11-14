В партии Пашиняна заговорили о выходе Армении из ОДКБ 1 14.11.2023, 12:51

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У Еревана «есть конкретные ожидания от Евросоюза».

В данный момент у европейских коллег не вызывает большого неприятия тот факт, что Армения продолжает оставаться членом ОДКБ, заявил глава постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

Он заявил, что на данный момент Армения «не начала процесса выхода из ОДКБ, но тем не менее, если нужно будет принимать решения, возможно, они будут приняты».

При этом он допустил, что Армения не принимает участия в обсуждениях в Москве «из-за их неэффективности» и добавил, что у Еревана «есть конкретные ожидания от Евросоюза».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, премьер Армении Никол Пашинян сообщил Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ в Минске.

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