В Беларуси к агрегаторам такси выставляют новое требование

В Беларуси к агрегаторам такси выставляют новое требование3
- 14.11.2023, 12:55
- 4,350
О нем рассказал Лукашенко.
Лукашенко придумал еще одно условие для агрегаторов такси. Теперь их заставят устанавливать свои сервера на территории Беларуси, сообщает БелТА.
Об этом сегодня шла речь на совещании у диктатора, где обсуждали транспортные вопросы.
«Очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К новому году эта схема должна работать. Это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий. Берите на контроль», — заявил Лукашенко.
Ранее чиновники создали проект указа, по которому иностранные компании такси смогут работать на территории Беларуси, только если создадут тут юрлицо, которое будет выступать в качестве диспетчера или перевозчика и соблюдать все соответствующие требования законодательства.