В Беларуси к агрегаторам такси выставляют новое требование 3 14.11.2023, 12:55

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О нем рассказал Лукашенко.

Лукашенко придумал еще одно условие для агрегаторов такси. Теперь их заставят устанавливать свои сервера на территории Беларуси, сообщает БелТА.

Об этом сегодня шла речь на совещании у диктатора, где обсуждали транспортные вопросы.

«Очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К новому году эта схема должна работать. Это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий. Берите на контроль», — заявил Лукашенко.

Ранее чиновники создали проект указа, по которому иностранные компании такси смогут работать на территории Беларуси, только если создадут тут юрлицо, которое будет выступать в качестве диспетчера или перевозчика и соблюдать все соответствующие требования законодательства.

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