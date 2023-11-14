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Посол Японии раскрыл, почему Китаю «некомфортно» из-за войны Украины

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  • 14.11.2023, 13:04
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Посол Японии раскрыл, почему Китаю «некомфортно» из-за войны Украины

Длительная война невыгодна Син Цзиньпину.

Затягивание полномасштабной войны в Украине не соответствует интересам Китая и ослабляет его экономику. В то же время Пекин, как территориальный сосед РФ и одна из стран Совбеза ООН, не принимает серьезных мер, чтобы остановить Путина.

Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в интервью «РБК-Украина». По его словам, «длительная» война ставит сложные условия перед Китаем и не дает сосредоточиться на развитии экономики. 

«Китай, как и многие страны, извлекает выгоду из стабильной международной обстановки, в которой Китай, в первую очередь, может сконцентрироваться на экономическом развитии и росте благосостояния», - отметил он. 

По словам дипломата, во время общения с некоторыми китайским руководителями у него сложилось понимание, что Пекин хочет, чтобы война быстрее закончилась

В прошлом году власти КНР представили свой план «мира» для Украины, но не учли главного: Россия должна вывести свои войска и оставить территориальное право на Крым Украине. На важности этих пунктов в свое время останавливался лидер Украины Владимир Зеленский

Япония согласна с этой точкой зрения, подчеркнул Мацуда Кунинори. Он упрекнул Китай в бездействии. По его мнению, Пекин принимает недостаточно мер против Путина: «Может принять более ответственные меры в этой войне».

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