Соратник Статкевича: У нас появляется легитимность в Европарламенте 14.11.2023, 13:06

1,824

Евгений Вильский

Фото: Радио Рация

Председатель «Народнай Грамады» рассказал о важном событии, которое поможет поднимать тему Беларуси в Европе.

На конгрессе РЕS (Партия европейских социалистов) в Малаге 10 ноября прошел белорусский день. В составе РЕS в качестве партий-наблюдателей были утверждены партия «Народная Грамада», главой которой является лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич, а также Белорусская социал-демократическая партия (БСДП).

Председатель «Народнай Грамады» Евгений Вильский рассказал сайту Charter97.org, в чем важность этого события:

— Это решение придает легитимности партии «Народная Грамада» как одной из составных частей белорусской оппозиции, находящейся в изгнании.

Наша партия с 2005-го года лишена регистрации в Беларуси, соответственно, у нее нет никакой легитимности в Европе. То есть нигде не могут зарегистрировать «Народную Грамаду», потому что партия — это всегда организация о власти, никакое государство не будет регистрировать на своей территории чужую партию. Поэтому момент принятия в Партию европейских социалистов создает прецедент создания легитимности организации.

В Европе все хотят иметь дело с понятными организациями, когда куда-то обращаешься, в первую очередь спрашивают, кто вы такие и откуда вы. Нас раньше спасало то, что мы являемся постоянным членом Социалистического Интернационала, но теперь у нас появляется легитимность в Европе и Европейском парламенте. С нами уже могут иметь дело как с реальной структурой, которая существует на самом деле.

Также принятие в эту организацию дает нам дополнительные возможности, мы можем принимать участие в заседаниях РЕS, доносить свои какие-то мнения, поднимать вопросы о Беларуси в Европейском парламенте и делать это более часто, на законных основаниях. То есть доносить до европейских жителей то, что мы думаем, а не то, что через пятые руки доходит до Европарламента.

— Не так давно вы провели акцию возле Европейского парламента в поддержку Николая Статкевича. Какой был отклик у европейских политиков?

— Это вторая по счету такая акция, первая была в начале сентября. Вторую акцию мы проводили уже более организованно, нас поддержал ряд организаций, в первую очередь — это «Европейская Беларусь» и «Хартия», которые помогли нам и материально, и в информационном плане.

Это дало возможность более широко осветить эту акцию, в ней уже приняли участие евродепутаты. Мы можем все больше привлекать внимание к теме белорусских политических заключенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».