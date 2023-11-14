Для Путина побед не нашлось Катерина Трофимчук

14.11.2023, 13:17

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«Гениальный план» российских генералов может выйти им боком.

Ночью 10 ноября Путин посетил штаб группировки войск т.н. «СВО» в Ростове-на-Дону. Там его генералам было нечем похвастаться: прошел ровно месяц с начала широкомасштабного наступления на Авдеевку (и ряда вспомогательных наступлений на нескольких других направлениях), но ни взятия, ни даже окружения не случилось. Одновременно с этим, для россиян начала серьезно ухудшаться обстановка на участке фронта в Херсонской области, где ВСУ имеют некоторые успехи на Левом берегу.

Кроме того, очень вероятно, что для российского руководства серьезно усложнилась ситуация в Луганской области, если судить по жалобам российских военкоров, которые пишут о, якобы, поставленной задаче ВСУ окружить Кременную. Именно с того направления для штурма Авдеевки были отведены две армии и одна танковая дивизия. Таким образом, «гениальный» замысел Путина и его генералитета, сточить свои резервы об Авдеевку, рискует аукнуться очень серьезными проблемами на фронте, включая потери некоторых оккупированных Россией территорий.

Несмотря на всё это, в Кремле, насколько можно судить, решили идти ва-банк со своим наступлением. Атаки на позиции ВСУ в районе Авдеевки не только не стихли, а и активизировались - мясной конвейер не останавливается. Видимо, сказывается ввод в бой свежих резервов, переведенных из Луганской области и нового пополнения, только прибывшего из тюрем и военкоматов. Потеряв более 200 единиц бронетехники, российские войска продолжают атаки мясом. Тут то и пригодились кассетные боеприпасы, идеально работающие против наступающего без прикрытия мяса.

Несмотря на все сложности и тяготы, с которыми сталкиваются украинские защитники, им удается успешно держать оборону в сложнейших условиях. И немаловажную в этом роль играет поддержка небезразличных граждан Украины, помогающих фронту своими донатами, и поставкой всего необходимого. Продолжение этих коллективных усилий - залог будущей победы.

Катерина Трофимчук, «Обозреватель»

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