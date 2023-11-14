Белорусский режим помог России сорвать переговоры по «кровавым» алмазам 14.11.2023, 13:25

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Кремлю помогли еще две страны.

Позиция, которую заняла Беларусь и еще три государства по вопросу «конфликтных» или «кровавых» алмазов, привела к кризису на пленарном заседании Кимберлийского процесса в Зимбабве. Заседание было созвано, чтобы воспрепятствовать финансированию Россией войны против Украины за счет средств, полученных с продажи алмазов. Но РФ и нескольким ее союзникам, включая нашу страну, удалось завести переговоры в тупик.

Заседание Кимберлийского процесса в Зимбабве закончилось безрезультатно, сообщает Jeweller.

Участники так и не смогли договориться по поводу определения «конфликтных» или «кровавых» алмазов. В настоящее время Кимберлийский процесс определяет «кровавые» алмазы как «алмазы, средства от продажи которых идут для финансирования повстанческих группировок». Это определение участники процесса стремились расширить, включив в него «необработанные алмазы, используемые для финансирования войн против правительств».

Если бы предложение было принято, под ограничения попали бы и необработанные алмазы, которые добываются в России, средства от продажи которых российские власти направляют, в том числе, на финансирование войны против Украины.

Однако Россия предсказуемо выступила против. Ее поддержали Беларусь, Кыргызстан и Центральноафриканская Республика. Представители этих стран утверждали, что предложение это политически мотивированное, а его обсуждение выходит за рамки Кимберлийского процесса.

По сообщению IDEX, после недельных дебатов заключительное коммюнике было оглашено на 12 часов позже, чем ожидалось. В итоге стороны так и не смогли придти к согласованному решению.

Координатор коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса Мишель Йобуэ опубликовал заявление, в котором выразил разочарование по поводу отсутствия прогресса в переговорах.

«Мы неустанно стремимся разорвать связь между алмазами и конфликтами. Мы хотим увидеть действия, но не можем договориться даже о простых словах», — заявил он.

По его мнению, пленарное заседание оказалось не в силах «даже отметить тот простой факт, что оно получило письмо от Украины о роли алмазов в финансировании войны России против Украины».

«Мы больше не можем наблюдать это печальное зрелище, которое продолжает подрывать ответственное управление алмазами» — сказал Йобуэ. «Мы можем только надеяться, что хороший кризис послужит катарсисом и, наконец, придаст некоторый смысл этому зашедшему в тупик процессу», — добавил он.

Кимберлийский процесс был основан в 2003 году и насчитывает 85 участников, включая представителей промышленности и организаций гражданского общества.

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