В Швеции создали сверхмощный гиперкар, работающий на биотопливе 14.11.2023, 13:50

Фотофакт.

Шведский бренд Koenigsegg представил уникальный гиперкар Jesko Plus. Эта версия имеет несколько отличий от стандартной модели, пишет «Фокус».

Koenigsegg Jesko Plus внешне почти не отличается от гиперкара в модификации Attack. Рядом с названием модели на кузове появилась надпись «Plus».

Как и стандартная модель, этот гиперкар получил массивный сплиттер спереди и компактные фары. На кузове есть множество аэродинамичных элементов.

Сзади установлено большое активное антикрыло. Оно может менять угол наклона в зависимости от ситуации на дороге.

Первый в мире Koenigsegg Jesko Plus окрашен в жемчужно-зеленый цвет с белыми акцентами Crystal White. На авто установлены колесные диски AirCore Carbon, которые полностью изготовлены из углеродного волокна.

Интерьер выполнен в черном и сером цветах с белыми акцентами. Внутри присутствует отделка из кожи Desiato с окантовкой Snow.

Koenigsegg Jesko Plus получил опцию Environmental Power Upgrade, которая позволяет его двигателю работать на биотопливе E85. Благодаря этому мощность 5,0-литрового турбированного двигателя увеличивается с 1280 до 1600 л.с. Он работает в паре с 9-ступенчатой секвентальной КПП.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 400 км/ч.

Всего будет выпущено 125 гиперкаров Koenigsegg Jesko. Стоимость модели обсуждается с каждым клиентом индивидуально.

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