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В Швеции создали сверхмощный гиперкар, работающий на биотопливе

  • 14.11.2023, 13:50
В Швеции создали сверхмощный гиперкар, работающий на биотопливе

Фотофакт.

Шведский бренд Koenigsegg представил уникальный гиперкар Jesko Plus. Эта версия имеет несколько отличий от стандартной модели, пишет «Фокус».

Koenigsegg Jesko Plus внешне почти не отличается от гиперкара в модификации Attack. Рядом с названием модели на кузове появилась надпись «Plus».

Как и стандартная модель, этот гиперкар получил массивный сплиттер спереди и компактные фары. На кузове есть множество аэродинамичных элементов.

Сзади установлено большое активное антикрыло. Оно может менять угол наклона в зависимости от ситуации на дороге.

Первый в мире Koenigsegg Jesko Plus окрашен в жемчужно-зеленый цвет с белыми акцентами Crystal White. На авто установлены колесные диски AirCore Carbon, которые полностью изготовлены из углеродного волокна.

Интерьер выполнен в черном и сером цветах с белыми акцентами. Внутри присутствует отделка из кожи Desiato с окантовкой Snow.

Koenigsegg Jesko Plus получил опцию Environmental Power Upgrade, которая позволяет его двигателю работать на биотопливе E85. Благодаря этому мощность 5,0-литрового турбированного двигателя увеличивается с 1280 до 1600 л.с. Он работает в паре с 9-ступенчатой секвентальной КПП.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 400 км/ч.

Всего будет выпущено 125 гиперкаров Koenigsegg Jesko. Стоимость модели обсуждается с каждым клиентом индивидуально.

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