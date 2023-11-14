Известный российский футболист осудил войну и уехал в Испанию 14.11.2023, 13:58

Василий Березуцкий

Василий Березуцкий уже несколько месяцев живет в Марбелье.

Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий переехал в Испанию. Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА и бронзовый призер чемпионата Европы, который осудил войну своей страны против Украины, решил перебраться в Марбелью.

Об этом Березуцкий заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна. Бывший центральный защитник, который провел 101 матч в составе национальной команды, при этом признался, что мечтает о жизни в мире и безопасности. «На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно, чтобы человечество наконец одумалось и поняло, что некоторые вещи не нужны», – сказал Василий.

Он также добавил, что в Испании находится уже несколько месяцев и выбрал эту страну для жизни. Россиянин также начал учить язык.

«Нахожусь здесь восемь месяцев. Почему Марбелья? Нравится. Я в Барселону сначала поехал, потом в Марбелью. Почему не остался в Барселоне? Марбелья лучше. Погодой, по крайней мере, зимой, едой плюс еще атмосферой. Достаточно много людей из России, с кем можно пообщаться. Дети ходят в школу в Марбелье. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании», – резмировал экс-футболист.

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