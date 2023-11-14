Правозащитники протестуют против интернет-форума в Беларуси 4 14.11.2023, 14:26

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ООН решила провести форум в стране, где уничтожена свобода слова.

В среду, 15 ноября, в Минске впервые за три года пройдет Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023. Он проводится под эгидой ООН с участием крупных международных организаций. Такие форумы проходили в Беларуси ежегодно до 2020 года, пишет «Зеркало». Правозащитники выступают против участия в нем международных корпораций: по их мнению, те не должны приезжать на мероприятие, которое организовано при помощи белорусских властей на фоне неутихающих репрессий.

ООН организует Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) с 2006 года. Они могут быть глобальными, региональными и национальными. «В качестве платформы для дискуссии IGF объединяет людей и группы заинтересованных сторон (группы стейкхолдеров) для обмена информацией и практиками, которые касаются интернета и технологий», — говорится на сайте форума. В мероприятии участвуют представители государства, бизнеса, ИТ-сферы и гражданского общества.

Первый IGF в Беларуси прошел в 2016 году. Это единственный форум, доклад о котором сохранился на глобальном сайте IGF. В разделе, посвященном Беларуси, за 2017−2020 годы загружены (очевидно, по ошибке) доклады о Бенине.

В Беларуси прошло четыре форума. Последний состоялся в 2019 году. Основным их организатором была компания Hoster.by. Генеральный директор компании Сергей Повалишев был задержан в мае 2021 года по «делу TUT.BY» (на свободу он вышел в сентябре того же года). TUT.BY являлся информационным партнером прошлых IGF.

Организацией IGF-2023 вновь занимается Hoster.by (при поддержке Министерства связи и Министерства информации). Среди спикеров — представители государственных органов и компаний: ГУВД, БЕЛТА, ПВТ, интернет-провайдер beCloud. Есть спикеры и от российских организаций и компаний: Координационного центра доменов .RU/.РФ и OZON.

Больших международных организаций, которые планируют поучаствовать в форуме, три.

ICANN. Это организация, которая управляет всеми доменными зонами и IP-адресами в мире.

RIPE NCC. Интернет-регистратор, который отвечает за распределение пространства IP-адресов в Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

IGFSA. Ассоциация по поддержке IGF. Помогает проводить подобные форумы в разных странах.

«Сейчас не лучшее время»

Правозащитная организация Human Constanta в открытом письме призвала международные компании воздержаться от участия в IGF. Письмо подписали более 20 белорусских и международных правозащитных организаций.

В письме описывается ситуация с правами человека в Беларуси: репрессии, ограничение свободы слова и усиление контроля властей за интернет-сферой.

Какие доводы против участия в IGF международных компаний приводят правозащитники:

белорусские власти заблокировали десятки сайтов независимых медиа и неправительственных организаций;

в августе 2020 года они заблокировали интернет в стране на 61 час;

белорусские власти ограничивают свободу слова в интернете, расширяя законы, связанные с экстремистской деятельностью;

около 1500 людей в Беларуси признаны политзаключенными, из них 34 журналиста;

в тюрьмах находятся сотрудники портала TUT.BY (Марина Золотова и Людмила Чекина), который был партнером IGF до 2020 года;

в тюрьме находится Анастасия Лойко, соосновательница Human Constanta — бывшей партнерской организации IGF;

в программе IGF-2023 почти никак не представлено гражданское общество (среди участников только одна неправительственная белорусская организация).

— Мы не против того, чтобы в Беларуси проводился IGF (хотя сейчас и не лучшее время для этого), — объясняет «Зеркалу» эксперт Human Constanta, пожелавший остаться анонимным. — Но мы призываем международные организации воздержаться от участия в нем. Почему? Форум по управлению интернетом — это не просто конференция. За ним стоит целая концепция того, как надо развивать интернет на международном и национальном уровне. Важно, чтобы интернет служил глобальным общественным целям, а не просто был инструментом в руках государства. Для этого и был придуман многосторонний (мультистейкхолдерный) подход. Он предполагает, что в управлении (но не в регулировании!) интернетом участвуют все заинтересованные стороны: государство, бизнес, гражданское общество, академическое и техническое сообщество. На международном уровне так и происходит: нет одного субъекта, который мог бы контролировать интернет, — все происходит в кооперации. К сожалению, сейчас в Беларуси эти условия никак не могут быть соблюдены, учитывая все обстоятельства, которые были описаны в открытом письме.

Эксперт рассказывает, что Human Constanta участвовала в первом подобном форуме в Беларуси в 2016 году. Тогда в нашей стране тоже были проблемы с соблюдением прав человека, но ситуация с каждым годом улучшалась — и в IGF принимало участие все большее количество независимых от государства организаций.

Собеседник характеризует идею о проведении IGF в нынешних белорусских реалиях как «карго-культ» (термин, обозначающий поверхностную имитацию чего-либо. — Прим. ред.):

— Если не соблюдать все принципы, описанные в концепции IGF (открытость, прозрачность, разнообразие участников), какой смысл и результат в проведении такого мероприятия? Государство взяло курс на максимальное ограничение и контроль интернета. Оно не хочет видеть на форуме гражданское общество, а роль бизнеса сводится к организации фуршета.

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