Telegram-канал «Генерал СВР»: Труп Путина неправильно хранится в холодильнике 12 14.11.2023, 14:29

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Популярный канал предложил альтернативную версию событий в Кремле.

Telegram-канал «Генерал СВР» продолжает утверждать, что Путин умер, а Россией фактически управляет глава Совбеза Николай Патрушев. Никаких подтверждений этой версии нет, но популярный канал продолжает сообщать альтернативную версию событий в Кремле:

— Николай Патрушев и люди из бывшего окружения главы государства обеспокоились сохранностью тела усопшего, который до сих пор находится в морозильной камере в резиденции на Валдае. Секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву сообщили, что в сейчас труп Путина хранится неправильно, и для правильного, длительного хранения умершего необходимы другие условия. В ближайшие дни в резиденцию президента на Валдае будет доставлено специальное оборудование, в котором по утверждению специалистов, труп Путина можно будет хранить длительное время.

Для этого уже выделено отдельное помещение, которое ранее использовалось для хозяйственных нужд. Путина предстоит не просто переложить из одной морозильной камеры в другую, это будет сложная процедура при которой тело покойного при помощи специального оборудования разморозят, проведут необходимые манипуляции и потом переместят в специальную камеру, где труп будет храниться до особого распоряжения. В общем, как шутят в окружении Патрушева, у президента России Владимира Путина скоро «новоселье».

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