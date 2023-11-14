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Лукашенковская милиция принимала присягу под песню российского рэпера

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  • 14.11.2023, 14:40
  • 5,606
Лукашенковская милиция принимала присягу под песню российского рэпера

Видеофакт.

В Могилеве состоялась присяга военнослужащих 5 отдельной специальной милицейской бригады. На церемонии оркестр войсковой части 6713 сыграл песню российского рэпера Хабиба «Ягода малинка», заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

Этот выбор вызвал недоумение и критику в социальных сетях, где некоторые пользователи назвали песню «одной из самых дебильных» и «второсортной», а также посчитали, что она свидетельствует о низком уровне культуры.

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