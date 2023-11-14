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Белорус пытался вывезти из Польши «потерявшийся» в Австрии грузовик

  • 14.11.2023, 14:59
  • 1,862
Белорус пытался вывезти из Польши «потерявшийся» в Австрии грузовик

Водитель задержан.

Грузовик Volvo стоимостью около 200 тысяч злотых (примерно 50 тысяч долларов) задержали сотрудники Бугского отделения Пограничной службы Польши в пункте пропуска «Кукурыки» на польско-белорусской границе.

За рулем находился 32-летний гражданин Беларуси, сообщили в погранслужбе Польши.

Пограничники установили, что тягач разыскивается как утерянный на территории Австрии.

Водитель и автомобиль переданы тереспольским полицейским для дальнейших действий.

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