Белорус пытался вывезти из Польши «потерявшийся» в Австрии грузовик
- 14.11.2023, 14:59
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Водитель задержан.
Грузовик Volvo стоимостью около 200 тысяч злотых (примерно 50 тысяч долларов) задержали сотрудники Бугского отделения Пограничной службы Польши в пункте пропуска «Кукурыки» на польско-белорусской границе.
За рулем находился 32-летний гражданин Беларуси, сообщили в погранслужбе Польши.
Пограничники установили, что тягач разыскивается как утерянный на территории Австрии.
Водитель и автомобиль переданы тереспольским полицейским для дальнейших действий.