Белорус пытался вывезти из Польши «потерявшийся» в Австрии грузовик 14.11.2023, 14:59

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Водитель задержан.

Грузовик Volvo стоимостью около 200 тысяч злотых (примерно 50 тысяч долларов) задержали сотрудники Бугского отделения Пограничной службы Польши в пункте пропуска «Кукурыки» на польско-белорусской границе.

За рулем находился 32-летний гражданин Беларуси, сообщили в погранслужбе Польши.

Пограничники установили, что тягач разыскивается как утерянный на территории Австрии.

Водитель и автомобиль переданы тереспольским полицейским для дальнейших действий.

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