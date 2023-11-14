В Беларуси собираются построить «центр» для похищенных украинских детей 7 14.11.2023, 15:13

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иллюстративное фото

Деньги даст Россия.

Организатор вывоза похищенных детей с оккупированных территорий Украины Алексей Талай планирует создать под Борисовом так называемый «реабилитационный центр». Об этом он заявил сегодня, передает БелТА.

По словам Талая, в усадьбе великих князей дома Романовых под Борисовом будет создан «реабилитационный центр для детей Донбасса». Якобы усадьбу ему передали анонимные дарители. Стоит напомнить, что дом-усадьба великих князей Царского Дома Романовых в агрогородке Старо-Борисов уже много лет разрушалась. Здесь менялось много хозяев, были попытки восстановления и реконструкции, но они не имели успеха. По сути, государство передавало такие здания за символическую плату под обещание инвестора восстановить его и использовать по назначению. Т. е. «анонимные дарители» просто не смогли выполнить условия договора и отказались от проекта.

Талай не в первый раз рассказывает о «реабилитационном центре». В июне 2023 года он презентовал его в Башкортостане на встрече руководителей органов госвласти регионов России и Беларуси. Тогда председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала идею, предложив не объявлять сбор средств, а использовать бюджет Союзного государства для строительства самого современного, оснащённого всем необходимым оборудованием учреждения.

Сегодня Талай озвучил новый вариант финансирования – деньги ему должны дать власти российских регионов. За это они смогут повесить памятную табличку. Он ожидает, что центр будет построен в течение нескольких лет.

Похищения украинских детей

В марте 2023-го Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба они несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию украинских детей. В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом принудительную депортацию в Россию детей из Украины. Александр Лукашенко и его режим признаны причастными к этому преступлению. В такой ситуации Международный уголовный суд призывают рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Лукашенко.

Режим Александра Лукашенко оправдывается за вывоз украинских детей и одновременно продолжает их привозить. Лукашенко очень нервно комментирует известия о попытках отправить его в Гаагу.

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