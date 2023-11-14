В Беларуси по «молочному делу» задержаны 26 человек 3 14.11.2023, 15:27

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15 арестовано.

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Беларуси по «молочному делу» задержаны 26 человек. 15 арестовано. Среди задержанных — менеджмент «Бабушкиной крынки», включая гендиректора Геннадия Скитова.

Об этом глава спецслужб заявил Лукашенко.

Диктатор заявил, что в молочной сфере были созданы преступные схемы.

«Были взяты в разработку восемь коммерческих групп, групп! Которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молоко-перерабатывающих предприятий», — рассказал Лукашенко.

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