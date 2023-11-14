Вика и Вадим Цыгановы, ставшие посмешищем у Дудя, съездили на Донбасс к оккупантам 14.11.2023, 15:54

Неадекватная певица не забыла себя похвалить.

Одиозная российская певица Вика Цыганова и ее муж Вадим, которые не так давно опозорились на интервью у Дудя своими абсурдными высказываниями касательно войны, приехали развлекать убийц и террористов на временно оккупированный Донбасс. В частности, путинисты встретились с оккупантами чеченского спецназа «Ахмат», пишет obozrevatel.com.

Главарь спецназа Апти Алаудинов выдал, что «Ахмат» – это «войско Иисуса», которое «будет побеждать антихриста». Религиозным фанатикам Цыгановым, которые верят в рептилоидов и едва ли не после каждой фразы повторяют «вот те крест», очень понравилось такое сравнение. На Донбассе пара сняла не одно показательное видео, которое потом показала в своих соцсетях.

Неадекватная певица, которая в 90-х развлекала криминальных авторитетов в кабаках своим шансоном, выдала порцию пропагандистского бреда о том, что оккупанты «противостоят сатанизму под знаменами Христа». Артистка принялась воспевать «русский мир» и не забыла себя похвалить, назвав «шоу», которое она устроила в оккупированном украинском населенном пункте, «первым и единственным в истории».

«Русский мир, спецназ «Ахмат» – под знаменами Христа! Под знаменами Христа мы провели мероприятие, которого не было никогда в нашей истории. Представители всех конфессий, представители всех традиционных религий, представители многих национальностей России стояли вместе под одними знамёнами – знаменами Русского мира, знаменами Ахмата и знаменами со Спасом Нерукотворным/ Сегодня мы искали и нам кажется мы нашли то, что действительно нас объединяет – это когда мусульмане, рука об руку с христианами, противостоят сатанизму!» – делилась в своих соцсетях Цыганова, показывая видео из Донбасса.

Не обошлось и без больных фантазий о «великой победе России». Вика и Вадим заявили, что террористы из «Ахмата», «Вагнера» и все добровольцы «едины, а потому непобедимы».

Тем временем Апти Алаудинов не уставал выдавать циничные заявления о Боге и «русском мире». В частности, он произнес перед сотнями оккупантов, которых заставили размахивать флагами с изображением Иисуса, такое: «Победа должна стать именно тем объединяющим фактором, который потом нас поведет по всему миру так, что Россия будет именно той силой, откуда будут зарождаться религиозные ценности».

После спича командира, Цыганова сравнила его с «пророком».

Впрочем, больные на нездоровый религиозный фанатизм Цыгановы не остановились только на песенках для оккупантов. Они передали солдатам оружие и технику, которыми те будут уничтожать Украину. Захватчики записали благодарность певице и ее мужу, отметив, что получили от них детектор дронов, антидроны, тепловизор и комплекс oт FPV-дронов.

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