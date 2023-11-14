Глава Офиса Зеленского: Близок перелом в войне 14.11.2023, 15:57

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Андрей Ермак

2024-й год будет решающим.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что в войне приближается переломный момент. 2024 год, по его мнению, будет решающим.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление на Ермака во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне в понедельник вечером

«Приближается переломный момент в войне.

...Следующий год будет решающим», — сказал Ермак.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Ермак сказал, что контрнаступление продолжается, а украинские Вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра.

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