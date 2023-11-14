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ВСУ перерезали важную трассу на Юге — на росТВ бьют тревогу

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  • 14.11.2023, 16:14
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ВСУ перерезали важную трассу на Юге — на росТВ бьют тревогу

Снабжение россиян отрезано.

Один из гауляйтеров Запорожской области Владимир Рогов в эфире канала «НТВ» признал, что у России серьезные проблемы в Херсонской области на левом берегу Днепра, где украинской армии удалось создать плацдарм и закрепиться. Еще совсем недавно информация о провалах России в этом регионе замалчивалась, но теперь и о ней уже говорят открыто на российском телевидении. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

«Не могу не отметить по поводу успехов ВСУ на Крымском направлении. Крымским направлением они называют на самом деле Херсонское, и здесь определенные моменты, вызывающие беспокойство, присутствуют. У них есть плацдарм в районе Крынок, населенного пункта, где они окопались», - заявил Рогов.

Он признал, что ВСУ удалось нарушить логистику российской армии на левом берегу Днепра и перерезать важную трассу, которая соединяет Новую Каховку и Олешки. 

«Проблема в чем заключается: у нас перебита логистика между Кинбурнской косой и Олешками, то есть надо объезжать и достаточно большой круг делать для того, чтобы боеприпасы доставить и личный состав», - заявил он.

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