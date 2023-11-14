В Минске появятся два новых жилых микрорайона 5 14.11.2023, 16:19

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Где они разместятся.

На месте воинской части в Масюковщине построят два микрорайона. Они разместятся на ул. М. Лынькова — П. Глебки — проезд Масюковщина, сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирины Гонтаревой, заказчик застройки — УКС Фрунзенского района. Всего здесь будет два квартала — № 3 и 4.

В одном из них уже строят улично-дорожную сеть и подводят инженерные сети. Здания начнут возводить в 2024 году.

Планируется, что в одном из микрорайонов будет четыре жилых дома, в другом — 18.

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