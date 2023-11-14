Израильские военные нашли тайник ХАМАС под детской больницей в Газе 14.11.2023, 16:35

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В подвале террористы удерживали заложников.

Армия обороны Израиля продолжает наземную операцию в Секторе Газа. По данным израильских военных, подвал больницы в Газе использовался террористической группой ХАМАС для хранения оружия.

Об этом в понедельник, 13 ноября, во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel.

«ХАМАС прячется в больницах. Сегодня мы раскроем это миру», — сказал он.

Хагари представил доказательства того, что оружие ХАМАС хранилось под детской больницей Рантиси в Газе, а также показал комнаты, которые, вероятно, использовались для удержания заложников. В одной комнате, похожей на гостиную, были оконные шторы, закрывавшие кафельную стену, и календарь смены караула, начиная с 7 октября, дня, когда ХАМАС отправил тысячи террористов в Израиль, где они убили около 1200 человек и взяли в заложники еще примерно 240 людей.

В соседней комнате был найден стул с женским халатом и веревкой у одной из его ножек. По словам Хагари, это было доказательством удержания заложников. Кресло стояло под оборудованием, подаренным Всемирной организацией здравоохранения, с детской бутылкой наверху и пеленками на полу. «Это военное преступление, это преступление против человечества», — сказал Хагари, обвинив международные организации, финансирующие больницы, в содействии террору.

По его словам, также был найден мотоцикл, которым палестинец перевозил заложников в Газу. Хагари также сообщил, что было найдено нечто похожее на импровизированные ванные комнаты, кухню и вентиляционные трубы.

По его словам, Израиль продолжает расследовать, действительно ли там удерживали заложников, и в понедельник туда была направлена криминалистическая группа. Среди оружия, обнаруженного в подвале больницы, были жилеты смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие, сообщает ЦАХАЛ. Хагари назвал эту территорию командно-контрольным центром ХАМАС.

«Хамас использует больницы как орудие войны», — сказал Хагари на видео из подвала больницы, стоя в комнате, украшенной цветным детским рисунком дерева над выставленным на полу оружием.

Пресс-конференция состоялась в тот момент, когда армия обороны Израиля приблизилась к больнице Шифа в Газе, которая, по данным Иерусалима, скрывает главный оперативный центр ХАМАС. Сосредоточение внимания на Шифе и других больницах усилило давление на Израиль, чтобы он сделал больше для защиты мирных жителей Газы, попавших под перекрестный огонь.

«Наша война ведется против ХАМАСа, а не против людей в Газе. Особенно не больных, женщин или детей. Наша война ведется против ХАМАСа, который использует их как живые щиты», — сказал Хагари.

Он сказал, что Израиль помог эвакуировать больницу Рантиси, которая специализируется на лечении онкологических заболеваний, а также другие больницы на севере Газы, где идут жесточайшие бои. Израиль призвал мирных жителей покинуть север Газы в южную часть анклава.

Возле больницы, рядом с жилым домом, где жил старший командир ХАМАС, израильские солдаты также нашли вход в туннель, закрытый взрывонепроницаемой дверью, хотя Хагари не сказал, доходил ли туннель до больницы.

Израиль давно обвиняет ХАМАС в использовании больниц для сокрытия военной инфраструктуры, заявляя, что террористическая группировка использует пациентов в качестве живого щита, заставляя Израиль сократить свое наступление или рисковать большими жертвами среди гражданского населения. «ХАМАС систематически запускает свою террористическую машину под больницами в Газе», — сказал Хагари.

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