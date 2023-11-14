Это удар для России: эксперт раскрыл возможный исход переговоров США и Китая 14.11.2023, 17:35

Решение принесет немало пользы для Украины.

Во время переговоров президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина может быть принято решение об ограничении экспорта боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Об этом в интервью «Главреду» рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По словам эксперта, это будет иметь катастрофические последствия для российского командования, которое испытывает нехватку боеприпасов для ведения активных боевых действий.

«Вода камень точит, поэтому любые тысячи тонн на тысячи самих боеприпасов, которые могут попасть на фронт - это и есть усиление боеспособности российской армии. Российская армия испытывает нехватку боеприпасов и снарядов, и если она получает хотя бы небольшой источник поступления этих боеприпасов, это влияет на количество обстрелов. Ведь эти боеприпасы не задерживаются на складах, а идут на фронт», - указывает Виталий Кулик.

По его словам, уменьшение поставок оружия в Россию из Северной Кореи и приостановка поддержки со стороны Китая, будет в пользу для Украины.

«Тем более, что сам Китай, когда его компании попадают в фокус внимания мониторинговых служб, и им угрожает санкционный режим, почти сразу прекращают поставки, разрывают контракты и выходят из игры. А если это будет на уровне позиции малых партий, это позволит нам провести эффективные действия в рамках контрнаступления или нанести необходимые удары при дефиците какого - то из видов вооружения у россиян», - резюмирует эксперт.

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