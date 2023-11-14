Беларусь оказалась рядом с Зимбабве еще в одном рейтинге 2 14.11.2023, 17:51

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Базельский институт управления в Швейцарии опубликовал глобальный рейтинг стран мира по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма – Basel AML Index. Беларусь заняла 88 место.

В 2022 году Беларусь в Basel AML Index была на 70-м месте, а в этом году расположилась рядом с Саудовской Аравией (89 место), Пакистаном (92 место), Зимбабве (95 место). Немного лучше дела в Барбадосе – он на 87 месте.

Первые три места в рейтинге занимают Исландия, Финляндия и Эстония. В этих странах наилучшая ситуация с борьбой с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Литва находится на 9 месте, Латвия – на 21, Польша – на 37, Украина – на 75. Россию в рейтинг вообще не включали.

Basel AML Index публикуется ежегодно с 2012 года. Он включает 152 страны. Составляется рейтинг на основании общедоступных источников информации, в том числе международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Всемирного банка и Всемирного экономического форума.

В рамках рейтинга оцениваются качество системы управления рисками противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, уровень коррупции, финансовая прозрачность и стандарты, общественная прозрачность, отчетность чиновников перед обществом, правовые и политические риски.

Напомним, ранее Международная конфедерация профсоюзов опубликовала

глобальный рейтинг прав рабочих. В последней десятке Беларусь оказалась в компании Гондураса, Зимбабве и Мьянмы.

А вот в рейтинге свободы Интернета Ирак и Зимбабве даже обошли Беларусь.

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