Водитель автобуса из Молодечно, как две капли воды похожий на Пескова, взорвал TikTok 2 14.11.2023, 18:56

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Позитивные видео собирают немало комментариев.

Водитель пассажирского автобуса Владимир завел TikTok и размещает там позитивные видео с танцами и липсингом (синхронное открывание рта под музыку, то есть делаешь вид, что поешь). Пользователи в комментариях отмечают, что он похож на Дмитрия Пескова — пресс-секретаря Путина, и шутят над этим, пишет «Зеркало».

Из комментариев под видео выясняется, что позитивного водителя зовут Владимир, он работает в автобусном парке № 4 Молодечно. Чаще всего он возит людей по городскому маршруту.

В TikTok мужчина выкладывает небольшие ролики, касающиеся его работы. Он показывает новый автобус, которому очень рад, проверяет уровень масла, двигатель. Но больше всего лайков и комментариев у пользователей вызывает видео, где он танцует.

Пользователи часто отмечают внешнюю схожесть Владимира с Дмитрием Песковым. На этот счет они пишут немало шуток.

• «Я знал, что пресс-секретарь президента России где-то подрабатывает».

• «Пескову эта работа на пользу пошла, похудел».

• «Песков ушел из Кремля и пошел водилой работать».

• «Если это Песков, то кого он возит в автобусе?»

• «Сейчас Песков увидит тебя и заберет работать двойником».

Владимир иногда отвечает в таком же стиле, мол, «надо же иногда отдыхать от политики».

Некоторые комментаторы просят рассказать, по какому маршруту ездит Владимир, и сообщают, что хотели бы потанцевать вместе с ним на конечных остановках автобуса.

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