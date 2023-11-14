СМИ: Совещание с участием Путина экстренно перенесли на неизвестный срок 14.11.2023, 19:17

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Впервые за последние шесть месяцев.

Запланированное на вторник совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) с участием президента РФ Путина экстренно перенесли. Российские журналисты уточняют, что это первый за 6 месяцев случай внезапного переноса совещания главы Кремля с российским правительством, пишет dialog.ua со ссылкой на «Агентство».

Планы Путина участвовать в совещании сегодня с утра подтвердил Дмитрий Песков. В ходе мероприятия власти должны были обсуждать тему подготовки РФ к зиме. Однако далее, спустя около 5 часов, спикер Кремля заявил журналистам, что совещание внезапно перенесено. Причин переноса, а также новых сроков его проведения Песков не назвал.

Протокольная служба Кремля опубликовала информацию о том, что сегодня Путин якобы провел встречу с министром строительства и ЖКХ, однако достоверно перепроверить информацию журналистов возможности не было. На завтра у Путина запланировано вручение госнаград, однако состоится ли оно, неизвестно.

Российские СМИ уточняют, что последний раз о переносе мероприятий с участием Путина СМИ сообщили в середине лета.

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