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Как украинские воины уничтожают «Шахеды»

  • 14.11.2023, 19:46
  • 2,476
Как украинские воины уничтожают «Шахеды»

Процесс удалось зафиксировать на видео.

Украинские воины сегодня ночью отражали вражескую атаку дронов-камикадзе. Процесс уничтожения российских «Шахедов» удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

«Каждая уничтоженная воздушная цель: ударный дрон или крылатая ракета, нелегко дается защитникам неба. Но каждая уничтоженная цель - это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны», - говорит Олещук.

Командующий ВСУ выразил благодарность всем, кто держит украинское небо. Также он показал видео противовоздушного боя в ночь на 14 ноября.

«Воздушные силы уничтожают вражеские «Шахеды», - добавил командующий.

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