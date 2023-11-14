Как украинские воины уничтожают «Шахеды»
- 14.11.2023, 19:46
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Процесс удалось зафиксировать на видео.
Украинские воины сегодня ночью отражали вражескую атаку дронов-камикадзе. Процесс уничтожения российских «Шахедов» удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
«Каждая уничтоженная воздушная цель: ударный дрон или крылатая ракета, нелегко дается защитникам неба. Но каждая уничтоженная цель - это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны», - говорит Олещук.
Командующий ВСУ выразил благодарность всем, кто держит украинское небо. Также он показал видео противовоздушного боя в ночь на 14 ноября.
«Воздушные силы уничтожают вражеские «Шахеды», - добавил командующий.