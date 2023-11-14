В Беларуси подскочили цены на многие продукты 2 14.11.2023, 19:52

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При этом нашлось немало аномалий, которые сложно объяснить.

В октябре, даже по официальным данным Белстата, ускорилась инфляция. Заметнее всего выросли цены на продукты. Причем речь идет об аномально высоком росте цен на овощи и существенном подорожании базовых продуктов вроде хлеба и овсяной каши. «Зеркало» посмотрело, какие продовольственные товары больше всего прибавили в цене за прошлый месяц.

Сезонный рост цен на овощи и фрукты (но есть и аномалии)

В октября традиционно подорожали некоторые овощи. В лидерах — свежие томаты (+66,3% к сентябрю), сладкий перец (+23,4%), свежие огурцы (+19,3%). Это отчасти связано с сезонным подорожанием. Но тут нужно уточнить, что в октябре прошлого года рост цен в месячном выражении на эти позиции был не таким заметным — на 9,8%, 5,4% и 6,7% соответственно.

В лидерах по росту цен также оказался чеснок, который за октябрь прибавил на 9,7%. Его выращивают в нашей стране, поэтому такой скачок цен весьма нетипичный, если учесть, что относительно недавно был сбор урожая. Для сравнения: за октябрь 2022 года чеснок подорожал на 0,5%.

Виноград стал дороже за октябрь на 1,8%.

Заметно выросли цены на базовые продукты вроде хлеба или овсянки

Растительное масло за месяц подорожало на 4,2%, рис — на 3,8%, соленая сельдь — на 3,2%, пищевая поваренная соль — на 2,8%.

Овсяные хлопья стали за октябрь дороже на 1,5%, минеральная и питьевая вода

— на 1,5%, хлеб из муки пшеничной высшего сорта — на 1,4%, мясной фарш — на 1,2%, твердый и полутвердый сыр — на 1,2%, куриные яйца — на 1,1%, полуфабрикаты из мяса птицы — на 0,8%, сосиски и сардельки — на 0,8%, мука пшеничная — на 0,7%, кефир — на 0,4%.

Куриное мясо (в том числе бройлеров) прибавило в цене на 0,6%, а бескостная свинина — на 0,5%.

Оливковое масло за прошлый месяц подорожало на 5,2%, сухофрукты — на 1,9%, черный чай — на 1,3%, кофе — на 1,2%.

Жизнь сладкоежек тоже подорожала

Жизнь среднестатистического белоруса вряд ли назовешь медом. А тут еще и сладости за октябрь тоже заметно прибавили в цене. Так, глазированные шоколадной глазурью конфеты подорожали на 3,4% по сравнению с сентябрем, шоколад — на 3,1%, зефир — на 2,3%, булочки сдобные из муки пшеничной высшего сорта — на 1,3%.

С чем связан такой скачок цен на продукты

Ранее о предстоящем росте цен белорусов предупреждали и чиновники, и эксперты. Как ожидалось, скачок инфляции произойдет в октябре или ноябре из-за эффекта низкой базы, так как в прошлом году в эти месяцы была дефляция на фоне введенного жесткого госрегулирования: сначала чиновники запретили повышение цен, а потом — ввели потолок по ним. О возможных проблемах из-за госрегулирования цен эксперты предупреждали практически сразу после введения этого контроля, речь шла в том числе о том, что рано или поздно это может привести к «взрыву» в экономике.

Но даже при таком жестком госрегулировании цен цены продолжают заметно расти. Ранее в начале октября СМИ сравнили, как изменились цены за последний год на один и тот же набор товары в одном и том же магазине. Средний чек на эти позиции вырос почти на 15%. Стоит отметить, что рост цен на товары в конкретном магазине не отражает картину по инфляции в целом. Дело в том, что личная инфляция отличается от той, которую считает Белстат, если набор покупаемых нами товаров не совпадает на 100% с теми, которые анализирует эта структура.

Однако изменение цен на одни и те же продукты в одном и том же магазине подтверждает, что даже при жестком регулировании цен остановить их рост невозможно (если это не полный запрет на изменение стоимости товаров в магазинах). Иначе это привело бы к дефициту.

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