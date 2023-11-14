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Специальная комиссия решает судьбу «несанкционированной» минской березы

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  • 14.11.2023, 20:11
  • 3,806
Специальная комиссия решает судьбу «несанкционированной» минской березы

Дерево выросло в подземном переходе у метро Якуба Колоса.

В Минске специальная комиссия будет решать судьбу «несанкционированной» берёзы, которая выросла в подземном переходе в районе станции метро Якуба Колоса.

Деревце растёт под стеклянной крышей перехода у выхода к Центральному столичному универмагу. Оно уже солидно разрослось, и под крышей становится тесно, рассказывают «Минск Новости». Но пока никто не понимает, кто должен заняться его судьбой.

«В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, с которым удалось связаться, объяснили: все не так-то просто. Существует порядок удаления объектов растительного мира. Как выяснилось, ЖКХ, как и «Зеленстрой» Советского района, к этому вопросу отношения не имеют», — пишут журналисты.

Им удалось выяснить, что берёза находится в ведении предприятия «Горавтомост». Но оказалось, что для решения судьбы дерева нужно будет собрать специальную комиссию! Только она может решить судьбу нечаянной берёзки.

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