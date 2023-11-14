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Бригада ВСУ разбила российский «мясной штурм»

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  • 14.11.2023, 20:17
  • 2,952
Бригада ВСУ разбила российский «мясной штурм»

Оккупанты пытались наступать на позиции 58-й мотопехотной бригады и сильно об этом пожалели.

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины, опубликовал видео российского так называемого «мясного штурма». Россияне пытались наступать на позиции 58-й мотопехотной бригады ВСУ и сильно об этом пожалели.

Происходящее снимал на видео дрон ВСУ. Он зафиксировал, как несколько десятков российских военных при поддержке трех бронированных машин пытались штурмовать украинские позиции.

Россияне смогли добраться до лесополосы, но закрепиться там не удалось, так как их встретил шквальный огонь ВСУ. Начался хаос, машины ВС РФ давили свою же пехоту. Закончилось это полным разгромом российской группировки.

«Россияне пошли в «мясной штурм»... Завершили его в статусе фарша. Слава Украине», - прокомментировал кадры Сырский.

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