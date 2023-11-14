Ученые: Обнаружены две самые далекие галактики во Вселенной 14.11.2023, 20:25

1,132

Они подтверждают теорию Большого взрыва.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили две новые самые далекие галактики во Вселенной. Они являются вторым и четвертым по дальности объектом среди всех известных на сегодняшний день галактик. Их свойства подтверждают модель формирования галактик, которая описана в теории Большого взрыва, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal Letters, астрономы использовали гравитационное линзирование для обнаружения двух новых самых далеких галактик во Вселенной. В качестве гравитационной линзы, усиливающей свет этих объектов, выступило массивное скопление галактик Abell 2744, расположенное в 3,5 млрд световых лет от нас.

По словам ученых, они обнаружили галактики с очень большим красным смещением. Красное смещение означает, что длина волн света во время расширения Вселенной смещается в более красную часть электромагнитного спектра. То есть, чем дальше расположена галактика, тем больше свет сместился в красную часть спектра и соответственно красное смещение выше.

Таким образом инфракрасные приборы космического телескопа Уэбб с помощью гравитационного линзирования смогли уловить свет галактик, которые существовали через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

- Пока что самой далекой из известных галактик считается JADES-GS-z13-0, которая имеет красное смещение 13,2 (ее также обнаружил телескоп Уэбб, но в прошлом году). Она существовала, когда Вселенной было 320 млн лет.

- Теперь второй по дальности галактикой считается, обнаруженная учеными UNCOVER-z13 с красным смещением 13,079, которая существовала через 330 млн лет после Большого взрыва.

- Второй среди обнаруженных и четвертой по дальности галактикой во Вселенной теперь является UNCOVER-z12 с красным смещением 12,393, которая существовала, когда Вселенной было 350 млн лет.

Другие самые далекие галактики на изображениях выглядели, как точки света, то есть они очень маленькие и их ширина составляет всего несколько сотен световых лет. Но одна из двух новых галактик имела удлиненную форму, а вторая была похожа на шарик. Ученые выяснили, что, например, ширина галактики UNCOVER-z12 составляет 2 тысячи световых лет. То есть это в шесть раз больше, чем у других галактик из самой ранней Вселенной.

По словам ученых, обе новые галактики имеют общие характеристики, которые полностью подтверждают теорию Большого взрыва. Согласно этой теории, все галактики сначала начинали свою жизнь имея маленький размер, а затем начали быстро расти за счет слияния с другими галактиками и облаками из газа. Это привело к увеличению количества звезд и большему разнообразию химических элементов тяжелее водорода и гелия.

В двух новых галактиках, которые имеют относительно небольшой размер, пока что обнаружено небольшое содержания более тяжелых химических элементов, но в них активно появляются новые звезды.

Авторы исследования говорят, что телескоп Уэбб способен обнаружить еще более далекие галактики с большим красным смещением, но пока что такие не были обнаружены. Это может говорить о том, что до отметки 320 млн лет после Большого взрыва никаких галактик еще не существовало. Но астрономы будут продолжат свои поиски самых первых галактик во Вселенной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».