«Путин развалил армию»: в России появился очередной Пригожин 3 14.11.2023, 20:39

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Владелец ЧВК жестко раскритиковал не только военное руководство РФ, но и президента.

В провале так называемой «специальной военной операции» (СВО) Российской Федерации в Украине виноват лично президент Путин. Об этом заявил владелец небольшой российской частной военной компании «Паладин» Георгий Закревский.

Как сообщает «Униан», отрывки из его интервью одному из российских СМИ обнародовал в своем YouTube-канале украинский журналист Денис Казанский. В частности, российский военный отметил, что нынешняя российская власть неспособна достичь успеха в войне против Украины.

«Об армии нам много рассказывали, какая она у нас могучая, прекрасная. Все эти замечательные репортажи... Где наши «Арматы»? Где все это оружие, «не имеющее аналогов»? - спрашивает Закревский.

По его словам, в ходе войны в Украине у России «ничего не получалось».

«Более того: все время врут. В последнее время самоустраняются. Так называемый президент устраняется. При чем тут Министерство обороны? Человек этот отвечает за все, что происходит в стране», - отметил Закревский.

Он также указывает на системные проблемы в российской экономике.

«Нам долго рассказывали, что у нас страна поднимается с колен, что у нее развивается промышленность. ... Оказалось, ничего нет: нет никакой промышленности, нет никакой экономики. Оказалось, мы даже бумагу белую не делаем, потому что у нас нет компонентов. Мы не делаем нормальную туалетную бумагу. Мы не делаем коробки передач автомобильные, которые уже 70 лет назад были изобретены и сделаны в мире», - констатирует Закревский.

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