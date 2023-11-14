Задержан руководитель Березовского мясоконсервного комбината
- 14.11.2023, 20:51
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В рамках «молочного дела»?
На днях был задержан директор Березовского мясоконсервного комбината Владимир Жукович, сообщает «Наша ніва».
Березовский мясоконсервный комбинат - самое большое в стране предприятие по переработке мяса. Ему подчинены несколько предприятий в Брестской области, включая Барановичский мясокомбинат.
Березовский мясоконсервный комбинат - лидер в поставках переработанного мяса в Россию.
Директором там уже более десятилетия был Владимир Жукович. Но, как сообщили сотрудники комбината, на днях Жукович был задержан. По информации журналистов, задержание связано со взяткой от дилера продукции завода и произошло не в рамках раскручиваемого КГБ «молочного дела».