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Задержан руководитель Березовского мясоконсервного комбината

  • 14.11.2023, 20:51
  • 1,812
Задержан руководитель Березовского мясоконсервного комбината
Владимир Жукович

В рамках «молочного дела»?

На днях был задержан директор Березовского мясоконсервного комбината Владимир Жукович, сообщает «Наша ніва».

Березовский мясоконсервный комбинат - самое большое в стране предприятие по переработке мяса. Ему подчинены несколько предприятий в Брестской области, включая Барановичский мясокомбинат.

Березовский мясоконсервный комбинат - лидер в поставках переработанного мяса в Россию.

Директором там уже более десятилетия был Владимир Жукович. Но, как сообщили сотрудники комбината, на днях Жукович был задержан. По информации журналистов, задержание связано со взяткой от дилера продукции завода и произошло не в рамках раскручиваемого КГБ «молочного дела».

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