ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательному пункту «Хизбаллы» 14.11.2023, 21:05

Израильские войска атаковали военные объекты террористов.

Во вторник, 14 ноября, военнослужащие ЦАХАЛа нанесли удары по наблюдательному пункту группировки «Хизбалла». Об этом сообщает cursorinfo.co.il.

Отмечается, что войска атаковали позиции боевиков, откуда велась стрельба по территории Израиля. Сегодня «Хизбалла» совершила пуски противотанковых ракет в направлении районов Хар-Дов и Маргалиот. Также террористы с помощью стрелкового оружия подвергли обстрелам район Машгава. ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь.

Сообщется, что на северной границе сохраняется напряженная ситуация. «Хизбалла» заметно увеличила количество обстрелов. Своими действиями боевики демонстрируют поддержку террористической группировки ХАМАС.

Израильские власти неоднократно предупреждали «Хизбаллу» о плачевных последствиях, если организация решит начать полномасштабную войну с Израилем. Сейчас войска ЦАХАЛа ведут оборонительные действия на северных границах страны, однако если боевики продолжат агрессию, Иерусалим сделает все необходимое, чтобы уничтожить группировку.

Ключевым союзником «Хизбаллы» является Иран, который пытается максимально обострить ситуацию на Ближнем Востоке. Иранские власти неоднократно призывали арабские страны оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил военную операцию в Секторе Газа.

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