«Людей во время привозов стало значительно больше» 14.11.2023, 21:15

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В минских секонд-хендах растут цены.

«Одежда в «секондах» стала заметно дороже, а людей во время привозов — значительно больше. Продавцы говорят, что цены растут из-за курса доллара», — сообщают минчане, покупающие вещи в столичных магазинах «секонд-хенд».

Популярность таких магазинов понятна: где ещё можно приодеться, не оставляя там последние рубли? Особенно если ты глава большой семьи, а дети растут быстрее, чем ты успеваешь заработать деньги.

«Еврорадио» расспросило белорусов о ценах, ассортименте и качестве продукции в белорусских и европейских магазинах.

Популярность «секондов» в Беларуси остается высокой, несмотря на рост цен

Работники магазинов объясняют рост цен привязкой к курсу доллара, который в Беларуси за этот год вырос с 2,7 рубля до практически 3,3. Так, в несетевом минском магазине цены на весь ассортимент в течение года поднялись приблизительно на 10 рублей. К примеру, осенние куртки обойдутся в 56, 68, а то и 140 рублей. Джинсы на подростка стоят в районе 30, а футболки с длинными рукавами — 16-18 рублей.

В сетевых магазинах «секонд-хенд» цены тоже заметно подскочили, например, в «Мегахенде» одежда за год подорожала почти в два раза, но цены всё равно выгоднее, чем в несетевых «секондах». Особенно в последний день перед привозом, когда действует скидка в 90%. Тогда пиджак можно купить за 4 р., джинсовую юбку — за 3р., а детские майки стоят от одного рубля.

Глава большой семьи Ирина уже больше 5 лет покупает одежду домочадцам в основном в «секондах». Она называет это охотой. Которая, по её словам, в последний год становится все сложнее.

— В Минске ассортимент заметно упал. А цены выросли. Ещё два года назад я спокойно покупала семье вещи поштучно, это было дёшево. Но уже в этом году я стала покупать одежду на развес или ждать дней накануне привоза, когда скидки могут доходить до 90%, — делится женщина своими лайфхаками.

Минчанин Никита подтверждает слова Ирины. У парня тоже практически весь гардероб состоит из подержанных вещей.

— «МодаМакс» раз в неделю осуществляет привоз новых вещей, и дешевле всего что-то покупать именно за день до. Самый большой ассортимент обычно в дни привоза, а потом он постепенно сокращается. Да, выбора остается немного, но майки и рубашки будут стоить рубль, кофты и свитера — пять, нормальные джинсы можно «урвать» за десятку, — отмечает мужчина.

По его наблюдениям, популярность «секондов» остается у белорусов крайне высокой. И в дни привоза, и в последующие.

— Думаю, это связано с тем, что там реально можно найти всё на любой вкус и цвет. Весь мой «лук» — оттуда. Разве что с обувью бывают проблемы, — резюмирует собеседник.

В некоторые дни привоза проходят настоящие штурмы столичных торговых точек. А в Гомеле даже дежурила милиция.

Чтобы найти в Беларуси «люкс», нужно постараться

Алексей живет в Литве, но любовь к вещам из секонд-хендов у него появилась ещё во время учёбы в минском университете. Основная причина — их дешевизна и возможность купить что-то нестандартное.

— Тогда я только-только переехал в Минск и оказался в совершенно новом для себя окружении. Мне, молодому парню, хотелось как-то выделиться среди сверстников, проявить себя. И первое, что я придумал, — это создать запоминающийся внешний образ. Многие мои однокурсники и одногруппники, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность, выделялись яркой и стильной одеждой, нередко купленной в «секонде». Я последовал их примеру. До переезда в Минск я считал, что магазины подержанных вещей — это что-то маргинальное, куда ходят только бабушки и дедушки за дешевой и нестильной одеждой, — признаётся парень.

По его мнению, в «секонде» можно найти всё любых форм, цветов, эпох. Иногда он даже не был уверен, наденет ли эту вещь больше одного раза, просто потому, что они были дешёвыми и доступными.

— Я заходил в «секонды» практически каждую неделю, несколько было прямо возле университета, поэтому по дороге на пары частенько туда заглядывал. Старался выбирать вещи, которые мне нравились, особо не обращая внимания на бренды.

Поскольку в студенческие годы парень не мог позволить себе слишком много тратить, его средний чек составлял около 10 рублей. Если сумма была больше, потом приходилось экономить на чём-то другом.

Собеседник отмечает, что белорусские «секонды» славятся своей контрастностью. Ассортимент широчайший, однако большая часть вещей — некачественная или не очень модная, но если задаться целью, то отыскать красивую или даже люксовую вещь можно, особенно в дни привоза. Однако, как правило, на это нужно потратить немало времени.

— Мне кажется, в этом и уникальность секонд-хендов. Там огромное количество ширпотреба, но вместе с тем там можно найти действительно уникальные вещи, которых нет ни в одном масс-маркете.

А как в Европе?

После эмиграции в Литву мышление Алексея изменилось. Здесь он стал заметно реже тратить деньги на одежду, но в литовские «секонды» время от времени заглядывает. По его словам, в Литве две основные сети — Humana и 50cent, но разницы с белорусскими магазинами он практически не заметил.

— В плане ассортимента, наличия брендов и цен всё так же, как в Беларуси. Для Литвы цены абсолютно приемлемые, во всяком случае, в разы дешевле, чем в масс-маркетах. Разве что я не встречал магазинов, работающих на развес: здесь у каждой вещи своя цена. Возможно, на развес вышло бы дешевле, но цены и так вполне приятные.

Главной особенностью рынка секонд-хенд в Литве Алексей называет наличие онлайн-магазинов. Вещи можно выбрать и заказать онлайн с возможностью доставки на дом по такой же цене, как в обычных секонд-хендах.

— Например, недавно я себе там купил новые оригинальные ботинки от фирмы Dr Martens в три раза дешевле, чем они стоят в официальном магазине. В Беларуси же таких онлайн-магазинов не было. Да, есть барахолка на «Куфаре» или «Онлайнере», но это всё немного не то.

Кроме того, в силу частых путешествий по Европе у молодого человека есть опыт посещений «секондов» в разных странах. Так, в Европе больше развиты не сети секонд-хендов, а винтажные магазины, где цены даже выше, чем в масс-маркетах.

— Люди туда ходят не для того, чтобы сэкономить, а ради действительно уникальных вещей. А что касается ассортимента «секондов», то я бы не сказал, что качество вещей в каком-нибудь Париже сильно отличается от магазина в Минске. И там, и там можно как ужаснуться, так и «поймать жемчужину».

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