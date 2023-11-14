Цена российской нефти обвалилась ниже «болевого порога» бюджета 14.11.2023, 21:21

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Бюджет РФ затрещал по швам.

Российский бюджет-2024, в котором впервые со времен СССР каждый третий рубль заложен на армию и войну, затрещал по швам, не дождавшись утверждения в Госдуме РФ, пишет Finanz.

Цена российской нефти Urals, от которой зависят почти 30% его доходов, стремительно падает с середины октября и ушла ниже уровня, на который рассчитывало правительство. По данным Argus, партии с отгрузкой из Приморска продаются по $66 за баррель, что на $5 ниже, чем заложено в проект закона о бюджете.

За месяц Urals подешевела почти на $14, или 17%, опередив Brent, которая за тот же период потеряла в цене $10, или 11%.

Скидки на российскую нефть снова растут по мере того, как США усиливают давление на теневой флот, который возит баррели вопреки санкциям. В октябре американский Минфин ввел санкции против двух судов, принадлежащим турецким компаниям, а в ноябре начал масштабное расследование, которое затронуло 30 судоходных операторов по всему миру.

Как сообщил Reuters источник в администрации Джо Байдена, под прицелом оказались 100 танкеров – почти весь флот, собранный Россией для обхода ограничений.

В следующем году Минфин рассчитывает увеличить сборы нефтегазовых доходов на 30%, до 11,5 трлн рублей. Потоки сырьевой ренты, по расчетам чиновников, должны полностью покрыть военный бюджет, раздувшийся до рекордных 10,8 трлн рублей.

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