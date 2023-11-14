Где в Беларуси выпадет снег в ближайшие дни? 14.11.2023, 21:25

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Рассказали синоптики.

Теплая осень постепенно уступает место приближающейся зиме, и скоро в Беларуси на большей части территории выпадет снег, сообщает pogoda.by.

В среду, 15 ноября, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. На большей части территории страны ожидаются дождь и мокрый снег. Будет уже привычно облачно и туманно, а еще ночью и рано утром дискомфорт доставит слабый гололед.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2..+4, а днем +2..+8. Но на юго-западе еще относительно тепло - максимальная температура днем составит +9..+11.

В четверг, 16 ноября, снег, мокрый снег и дождь предсказывают на большей части территории Беларуси.

В отдельных районах страны ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Еще больше похолодает. По северу минимальная температура ночью будет уже -3. Днем по стране -1..+6.

В пятницу, 17 ноября, погодные условия будут диктовать воздушные массы со Скандинавии. Радует, что кое-где выглянет солнце. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем). Привыкаем к гололеду. Ночью ожидается -5..+2, а днем -2..+5.

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