ВСУ нанесли сокрушительные удары по позициям россиян 1 14.11.2023, 21:31

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Сводка Генштаба Вооруженных сил Украины.

Авиация Сил обороны Украины за сутки 14 ноября нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Как сообщается в сводке Генштаба ВСУ, также противовоздушной обороной уничтожены 2 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Кроме того, хорошо отработала и украинская артиллерия. Так, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника.

В то же время враг нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Сообщается, что разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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