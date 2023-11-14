Путин и Си: слово и дело 2 Сергей Алексашенко

14.11.2023, 21:40

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Глава КНР хорошо понимает, что является его главной задачей.

В 2007-м году Путин решил, что Америка является «первопричиной всех бед и проблем в мире», произнёс известную Мюнхенскую речь и пустил под откос российско-американские отношения. Постепенно, дело дошло до демонстрации на весь мир мультиков о нанесении ядерных ударов по американским городам и, практически, полному разрушению системы договоров, ограничивающих военное противостояние и риск глобальной войны.

После аннексии Крыма Путин почему-то решил, что в борьбе с Америкой ему удастся привлечь Китай на свою сторону и начал всяческие заигрывания с товарищем Си. Си — явно не дурак. Он быстро понял, что для глобальной политики особых козырей на руках у Путина нет (если не считать ядерного оружия), однако, осознал, что Путин может выступать в роли полезного идиота, усиливая позиции Китая. С одной стороны, военно-политические авантюры Путина отрезают российскую экономику от западных рынков сбыта, денег и технологий, делая её сырьевым придатком восточного соседа. С другой стороны, чем более буйно ведёт себя Путин, тем меньше времени и сил остаётся у Америки для проведения осмысленной политики в отношениях с Китаем.

Последние годы, казалось, Путин мог считать, что его игра ведет к успеху. Начиная с введения президентом Трампом импортных пошлин на китайские товар, отношения двух стран начали быстро охлаждаться. А после того, как американские военные сбили китайский воздушный шар, заявив, что он осуществлял шпионскую миссию, а Пекин усилил демонстрацию своей готовности решить «вопрос с Тайванем», политический диалог между Америкой и Китай окончательно замер. Так и думалось, что-то будет…

Однако, поскольку товарищ Си мало чем отличается от Путина, с точки зрения поведения авторитарного лидера, ему за очень короткий срок удалось поставить под сомнение перспективы долгосрочного экономического роста в своей стране. Кризис на рынке недвижимости, политический наезд на технологические компании вкупе с запретом, введенным в Вашингтоне, на экспорт передовых технологий в Китай, неудача с проектом «Один пояс один путь», похоже, привели к серьёзной дискуссии в китайском руководстве (при всей роли личности, серьезные остатки коллективного руководства еще имеют место быть) относительно что дальше с Америкой делать.

На счастье Пекина американцам не очень хотелось «играть не обострение» — поездки госсекретаря и министра финансов США в Китай продемонстрировали готовность Вашингтона убрать риторику и поговорить конструктивно. После некоторых размышлений товарищ Си заявил, что он не против, и встреча на высшем уровне в Сан-Франциско была согласована.

Америка по-прежнему является важнейшим экспортным рынком для Китая, в прошлом году объем китайского экспорт составил 536 млрд. долл., за девять месяцев этого года — 316 млрд. Объем американских инвестиций в Китай в прошлом году превысил 120 млрд. Экономики двух стран тесно связаны между собой, дальнейшее ухудшение отношений неизбежно скажется на благополучии обеих сторон. Поскольку товарищ Си марксист и помнит, что бытие определяет сознание, направляясь на встречу с президентом Баденом он хорошо понимает, что является его главной задачей.

Вы ещё не поняли, что именно? Открыв первую страницу сайта агентства Синьхуа, на ключевой позиции (раздел «Время Си») вы сможете найти огромный рассказ о том, как хорошо китайский лидер относится к американцам, и узнаете, что «Си никогда не забывает своих американских друзей и верит, что простые люди являются ключом к межгосударственным отношениям». Заодно, вы увидите фотографию товарища Си на фоне моста Золотые ворота, сделанную в 1985 г., и увидите кровать, на которой он спал в городке Маскэтин в штате Айова.

А тем временем. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в очередной раз уверял всех, что «Америка хочет забрать у России Сибирь». А бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что «Америка вторглась в Афганистан с целью наладить экспорт героина в Россию».

Сергей Алексашенко, экономист и бывший зампред Центробанка России Сергей, «Хроника мутного времени»

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