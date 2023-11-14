«Доходы - миллионы долларов в год»: стали известны подробности «дела молочников» 6 14.11.2023, 22:05

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В деле замешаны и члены «правительства».

Доходы участников коррупционной схемы в молочной отрасли составляли не менее 10 млн долларов в год, сообщили БелТА в КГБ. Ведомство поделилось новыми деталями «дела молочников».

По данным КГБ, существовала сеть ненужных посредников, контролировавших поставки молочной продукции в Россию и зарабатывавших не менее $10 млн в год. Заявляется, что у белорусских фирм были подконтрольные компании в России. Им продавались продукты с минимальной наценкой, а в России реализовывались по более высокой цене. Таким образом экономили на налогах.

«Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович [премьер-министр Головченко. – Прим.], также ответите, если будут ваши лица. Там светятся и члены правительства», – заявил Лукашенко.

Первые подозрительные операции замечены КГБ еще в 2020 году с компанией ООО «ТПК ПродИнвест».

Среди фигурантов дела также Геннадий Скитов, который был директором «Бабушкиной крынки» с 2019 года. Сообщается, что он создавал более выгодные условия для сети компаний своего знакомого Сирутя. И Сируть монополизировал экспорт «Бабушкиной крынки».

Также о Скитове отмечается, что после назначения он установил камеры в своем кабинете и перевел коммуникацию с сотрудниками в мессенджеры.

«Скитов запретил посещать предприятие представителям госорганов без его ведома. Перед коллективом он позиционировал себя «авторитетом из 90-х». Он сформировал свою команду менеджеров из числа родственников и бывших подчиненных, новую сбытовую политику, а также полностью замкнул финансовые потоки на себя», – пишет БелТА.

Лукашенко заявил, что все проблемы из-за того, что у «Головченко нет нормальной системы реализации продукции».

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