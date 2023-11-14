Белорусский барбер собирает миллионы просмотров в Tik Tok 14.11.2023, 22:19

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Чем он привлекает подписчиков?

Барбер из Бобруйска стрижет детей. Его ролики повседневных рабочих ситуаций в Tik Tok собирают миллионы просмотров, пишет nashaniva.com.

Всем родителям известно, как трудно подстричь ребенка. Сколько слез вызывает эта процедура у малыша. Стрижка таких клиентов стресс не только для ребенка, но и для родителей. А вот барбер из Бобруйска Владислав Якушин считает, что «детки честныe».

Посмотрите, как он «заговаривает» мальчика, который (как подсчитали зрители) 82 раза на разные предложения и вопросы отвечает «Нет», 9 раз «да» и 1 раз «не хочу». Это видео набрало 16,5 миллиона просмотров.

Можно только позавидовать выдержке барбера и его способности найти темы для разговоров с такими клиентами, как на этом видео, которое просмотрели более 10 миллионов раз.

Один из роликов барбера сопровождается надписью «Когда работал следователем, но уволился и стал барбером».

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