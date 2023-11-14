Крупный интернет-агрегатор междугородних маршруток попал под «уголовку» 14.11.2023, 22:36

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Задержаны 20 человек.

В отношении одного из крупнейших белорусских интернет-агрегаторов в сфере пассажирских перевозок возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов, задержаны 20 человек, сообщает «Зеркало» со ссылкой на провластный телеканал.

Речь идет о крупном интернет-агрегаторе перевозчиков, которые выполняли в том числе междугородние пассажирские рейсы. Название компании не сообщается, однако подчеркиваетчя, что она объединила на своей платформе более 300 перевозчиков.

За доступ к клиентским базам и загрузке пассажирами владельцы просили перевозчиков регулярно делиться с ними неучтенной наличностью. Чтобы выполнить это условие, те скрывали объемы выручки — не выдавали пассажирам билеты и выполняли рейсы «вчерную».

В результате государству был якобы причинен ущерб в виде неуплаты налогов в крупном размере.

— Отдельные перевозчики, желавшие работать независимо от владельцев этого интернет-ресурса, вовлекались в преступную деятельность путем шантажа и угроз, — сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, в некоторых случаях к выполнению междугородних перевозок привлекались субъекты, не имевшие специального разрешения и не отвечавшие требованиям по безопасности, что ставило под угрозу жизнь и здоровье перевозимых пассажиров.

КГБ возбудил уголовное дело против владельцев агрегатора по ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов), задержаны 20 человек. Как сообщил Бычек, они «сотрудничают со следствием, дают признательные показания, принимают меры к возмещению причиненного государству вреда».

Напомним, 14 ноября Лукашенко провел совещание по пассажирским автомобильным перевозкам — вспоминали и маршрутки, и такси. Среди прочего он заявил, что все агрегаторы такси-перевозчиков обязаны разместить свои информационные системы на территории Беларуси.

— К новому году эта норма должна работать. Никаких польских, немецких, голландских фирм, — потребовал Лукашенко.

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