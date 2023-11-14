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Сухопутные войска Украины показали точную работу артиллеристов

  • 14.11.2023, 22:40
Сухопутные войска Украины показали точную работу артиллеристов

Уничтожены три цели.

Украинские артиллеристы из 40 отдельной бригады точными ударами уничтожили три цели российских оккупантов. Видео опубликовали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Как отмечают военные, в результате точной работы артиллеристов были уничтожены:

- антенная станция радиоэлектронной борьбы;

- наблюдательный комплекс «Муром-М»;

- полевой склад горюче-смазочных материалов.

Стоит заметить, что станцию радиоэлектронной борьбы россияне использовали для того, чтобы создавать радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления украинских военных.

В то же время при помощи комплекса «Муром-М» они могли высматривать живую силу и технику. Такой комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

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