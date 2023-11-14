Сухопутные войска Украины показали точную работу артиллеристов
- 14.11.2023, 22:40
Уничтожены три цели.
Украинские артиллеристы из 40 отдельной бригады точными ударами уничтожили три цели российских оккупантов. Видео опубликовали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Как отмечают военные, в результате точной работы артиллеристов были уничтожены:
- антенная станция радиоэлектронной борьбы;
- наблюдательный комплекс «Муром-М»;
- полевой склад горюче-смазочных материалов.
Стоит заметить, что станцию радиоэлектронной борьбы россияне использовали для того, чтобы создавать радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления украинских военных.
В то же время при помощи комплекса «Муром-М» они могли высматривать живую силу и технику. Такой комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км.