Сухопутные войска Украины показали точную работу артиллеристов 14.11.2023, 22:40

Уничтожены три цели.

Украинские артиллеристы из 40 отдельной бригады точными ударами уничтожили три цели российских оккупантов. Видео опубликовали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Как отмечают военные, в результате точной работы артиллеристов были уничтожены:

- антенная станция радиоэлектронной борьбы;

- наблюдательный комплекс «Муром-М»;

- полевой склад горюче-смазочных материалов.

Стоит заметить, что станцию радиоэлектронной борьбы россияне использовали для того, чтобы создавать радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления украинских военных.

В то же время при помощи комплекса «Муром-М» они могли высматривать живую силу и технику. Такой комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

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