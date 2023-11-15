В Минске построят два новых квартала 15.11.2023, 1:14

Строительство стартует уже совсем скоро.

В минской Масюковщине в границах улиц М. Лынькова — П. Глебки — проезда Масюковщина появятся два новых квартала. Масштабное строительство запланировано на 2024 год, сообщает агентство «Минск-Новости».

Застройка двух масштабных кварталов № 3 и № 4 появится на месте бывшей военной части, сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

В квартале № 4 уже строится улично-дорожная сеть и подводятся инженерные сети для будущего жилья, в следующем году планируется приступить к строительству зданий. Всего здесь возведут шесть жилых домов от 5 до 10 этажей.

В квартале № 3 в 2024-м будут строить улицы и дорожные сети. Здесь появятся 18 домов от 7 до 16 этажей, а также пять 19-этажных столбиков.

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