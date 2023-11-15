«В декабре в России произойдет интересный поворот событий» 15.11.2023, 2:23

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Влад Росс

фото: Главред

Известный астролог сделал прогноз по Путину и войне.

Может ли открыться правда в отношении двойников президента РФ Путина и о дальнейшем развитии ситуации относительно войны - рассказал известный астролог Влад Росс.

В частности, он считает, что настоящего Путина в Гааге в суде не будет. Проверить его подлинность можно только путём генетического соответствия своим детям. Так, или иначе, наличие двойника полностью освобождает его от ответственности.

Также, по его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, очевидно, что-то знает, поскольку заявил, что «все решится в декабре».

«Макрон знает, что все решится в декабре. Он недавно заявил, что начнется решение украинской ситуации, проблемы, в декабре. Они там уже многое знают. Понятно, что переход власти свершится перед Новым годом. Как я написал, Владимир Путин будет лежать в морозильнике ровно до 31 декабря максимум, а дальше уже будет интересный поворот. По внутренней информации, он летал в Казахстан. Договорился, что тот уран, который он не сможет добывать в Африке, теперь будет давать ему Казахстан», - считает он.

Астролог отметил, что президент Казахстана Касим Жомарт Токаев не просто так заявил «лже Путин» на казахском языке.

- Такого удара, оплеухи не было никогда от него. Он понимал, что рядом с ним сидит ничтожество, он на него смотрел сверху, как на букашку, - добавил Влад Росс.

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