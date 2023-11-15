Зеленский об Авдеевке: От количества российских потерь будет зависеть ход войны 15.11.2023, 4:00

Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил каждого, кто держит позиции и выполняет боевые задания.

Россия несет значительные потери среди техники и личного состава на Авдеевском направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

- Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно, - рассказал украинский президент.

Зеленский обратился к украинским военным и поблагодарил каждого, кто держит позиции и выполняет боевые задания.

«Чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны», - подчеркнул он.

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