Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США 15.11.2023, 8:04

Фото: REUTERS

Самолет главы Китая приземлился в Сан-Франциско.

Глава Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США. Он находится в Сан-Франциско, где вскоре встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Reuters.

Си Цзиньпин спустился с самолета Air China, где его уже ждали официальные лица США, включая министерку финансов США Джанет Йеллен и посла США в Китае Николаса Бернса.

В среду утром Си встретится с Байденом, а затем посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Встреча станет первой личной встречей между лидерами стран за год, поэтому США планируют использовать ее для смягчения отношений между ними.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

По информации Reuters, на встрече лидеры будут обсуждать вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и не только.

При этом в Белом доме отмечали, что ожидают встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР.

А Байден заявил, что рассчитывает наладить коммуникацию с Китаем по итогам встречи с Си.

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